لو فطرت أيام فى رمضان .. الإفتاء هتقولك إزاى تعوضها "فيديو"

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على كل من فاتته أيام صيام فى شهر رمضان الكريم، أن يعوض هذه الأيام ويصومها بعد ذلك، لو كان قادرا على الصيام.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على سؤال سيدة قالت فيه إنها كل عام يفوتها أيام لا تصومها فى شهر رمضان، بسبب حملها أو لعذر شرعى، ولا تتذكر هذه الأيام فكيف تقضيها أو تخرج فدية عنها.

وأكدت الدار، أنه طالما أن المسلم قادر على الصيام فلا يجوز له أن يخرج فدية عن الأيام التى فاتته فى الشهر الكريم، ولكن يجب عليه أن يصوم هذه الأيام، أما من لن يتذكر الأيام التى فاتته فله أن يقدرها بعملية حسابية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، بمثال وهو:"إذا كانت المرأة تتذكر أنها بدأت يفوتها أيام فى رمضان منذ عامين على سبيل المثال، وفى كل شهر تفطر ما بين 4 إلى 5 أيام، فى عامين يكون المجموع 10 أيام ولها أن تصومها تباعا أو يوما بعد يوم أو الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكن يجب أن تصومها طالما قادرة على الصيام".