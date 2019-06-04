لو أسنانك بتوجعك أكثر بالليل.. تعرف على الأسباب

كتبت إيناس البنا

قد يزداد وجع الأسنان أكثر في الليل بسبب زيادة ضغط الدم في الرأس الذي يحدث عند الاستلقاء، ويسبب وجع الأسنان المستمر ألمًا حادًا في فترات غير منتظمة.

أسباب تزايد ألم الأسنان فى الليل تنتج عن بعض الحالات الطبية المرتبطة بالأسنان وفقا لموقع " askthedentist" فالتسوس هو السبب الرئيسي لآلام الأسنان، وتشمل الأسباب الأخرى أمراض اللثة، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذن والحالات المماثلة التي تؤدى إلى التهاب فى المنطقة المحيطة بالفم والفك، وتساعد وضعيات النوم المرتفعة قليلا على التقليل من آلام الأسنان في الليل.



ألم الأسنان

وغالبا ما يحدث ألم الأسنان بسبب التهاب لب الأسنان، وهو الطبقة الأعمق من السن الذى يحتوى على أنسجة ناعمة وحساسة تتكون من أعصاب وأوعية دموية حساسة.

ويجب زيارة طبيب الأسنان عند استمرار ألم الأسنان لأكثر من يوم أو يومين ، لأن الألم سوف يزداد سوءًا إذا تركت الأسنان دون علاج، و يمكن أن يصاب اللب داخل السن ، مما يؤدي إلى حدوث خراج أسنان يسبب ألما شديدا ومستمرا.