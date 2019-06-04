سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

لماذا تحدث البواسير أثناء الحمل وبعد الولادة؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
لماذا تحدث البواسير أثناء الحمل وبعد الولادة؟ البواسير - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البواسير من المشاكل الصحية الشائعة أثناء الحمل وبعد الولادة، حيث إن ما يصل إلى ثلث النساء يعانين من البواسير سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة، والبواسير لها أسباب عديدة نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع  net doctor

البواسير فى الحمل 1

البواسير فى الحمل 
 

البواسير عبارة عن عروق منتفخة في الجزء الأدنى من المستقيم والشرج، أحياناً تمتد جدران هذه الأوعية الدموية بشكل رقيق للغاية بحيث تنتفخ الأوردة وتتهيج ، خاصة عندما تذهب إلى المرحاض.

يمكن أن تؤثر البواسير على أي شخص، ولكن يُعتقد أنها شائعة بشكل خاص أثناء الحمل وبعد الولادة بسبب ما يلي:

- زيادة حجم الدم في جسمك أثناء الحمل.

- زيادة هرمون البروجسترون، مما يريح جدران الأوعية الدموية.

-الحمل الزائد الذي يوضع على الأوردة أسفل طفلك أثناء فترة الحمل.

-الضغط أثناء المخاض.

البواسير

البواسير
 

لماذا تتطور البواسير أثناء الحمل وبعد الولادة؟
 

أثناء الحمل، تجعل هرمونات النساء الأوعية الدموية أكثر راحة واتساعاً، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكون البواسير، ويمكن أيضًا أن تصاب النساء الحوامل بالإمساك وهذا يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى البواسير.

أعراض البواسير فى الحمل
 

أكثر الأعراض شيوعًا للبواسير تشمل ما يلي:

-الحكة حول منطقة أسفل فتحة الشرج.

-وجع ، وتورم في بعض الأحيان.

-ألم عند الذهاب إلى المرحاض.

-يمكن أن تظهر كتلة في بعض الأحيان خارج فتحة الشرج.

-نزيف عند الذهاب إلى المرحاض.


اسباب البواسير

البواسير فى الحمل والولادة

البواسير

البواسير والحمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة