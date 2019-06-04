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كيف يؤدى ارتفاع درجات الحرارة الشديد إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:30 م
كيف يؤدى ارتفاع درجات الحرارة الشديد إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى أمراض الجهاز الهضمى وارتفاع درجات الحرارة
كتبت إيناس البنا

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تتسبب ارتفاع درجة الحرارة فى العديد من المشاكل الصحية ليس فقط مشاكل الجلد، فيمكن أن تؤدى الحرارة الشديد أيضًا إلى مشاكل في المعدة.

يوضح الأطباء وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"  أن البكتيريا تنمو بشكل أسرع وتنتشر بسرعة في موسم الصيف، وهذا ما يسبب الكثير من الأمراض المعدية المعوية، حيث ترتبط أمراض الجهاز الهضمي بالجهاز الهضمي والأمعاء والمعدة.

 وقد تشمل هذه المشكلات الصحية أعراضًا مثل الانتفاخ ، ومتلازمة الأمعاء، وحرقة المعدة ، ورجوع الحمض ، والإمساك ، ومشاكل فى اللثة ، ومرض تليف الكبد وما إلى ذلك.

وأوضح تقرير الموقع أنه منذ أن وصل مستوى الزئبق إلى 40-42 درجة مئوية، زاد عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل فى المعدة، ويزورون العيادات الخارجية بشكل ملحوظ،  لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى ضعف نظام الجهاز المناعى الذي يزيد من انتشار البكتيريا والفيروسات في الجسم.

امراض الجهعاز الهضمى
امراض الجهعاز الهضمى

 

في حالة تلوث الطعام المطبوخ بعد 4-5 ساعات فقط،  يجب أن يكون الشخص حذرا للغاية بشأن الطعام الذي يتناولونه وإلا فإنه سيؤدى إلى مشاكل في المعدة قد تصل إلى حد التسمم.

وحذر الموقع بشكل خاص عند ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الأعياد والتى يكون فيها الإقبال على تناول الأطعمة السريعة كبيرا، مما ينتج عنه عدد مرضى كبير فى العيادات الخارجية.

 


ارتفاع درجات الحرارة

الاطعمة السريعة

ضعف الجهاز المناعى

الفيروسات

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