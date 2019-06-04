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كوريا الشمالية للولايات المتحدة: للصبر حدود

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:23 م
كوريا الشمالية للولايات المتحدة: للصبر حدود ترامب وكيم
رويترز

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية حذرت الولايات المتحدة من احتمال تعرض الاتفاقات التى توصل إليها زعيما البلدين فى سنغافورة العام الماضى للخطر بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داع على بيونج يانج للتخلص من أسلحتها النووية.

وجاء البيان بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عاقبت بعض أعضاء فريقها الذى قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى فى فبراير.

وبعد مرور ما يقرب من عام على أول لقاء بين ترامب وكيم، والذى كان فى سنغافورة حيث وقعا بيانا مشتركا من أربع نقاط تعهدا خلاله على العمل معا على تأسيس علاقة جديدة بين البلدين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يذكر اسمه، إن الاتفاق بين البلدين ربما يصبح فى خطر إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "التى تصر بموجبها فقط على أن نتخلى من جانب واحد عن أسلحتنا النووية".

وحذرت كوريا الشمالية من أنه إذا لم تأت الولايات المتحدة بجديد "قبل أن يفوت الأوان"، فإن البيان المشترك سيتحول إلى "مجرد ورقة خالية".

وأضاف المسؤول في البيان "ننصح الولايات المتحدة جيدا بأن تغير طريقة حساباتها الحالية وترد على طلبنا في أسرع وقت ممكن... لصبرنا حدود".

وقالت كوريا الشمالية إنها ستواصل الالتزام بالبيان المشترك ما دامت الولايات المتحدة قادرة على إيجاد منهج بناء.

 

 


دونالد ترامب

كيم جونج أون

أمريكا

كوريا الشمالية

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