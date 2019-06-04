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قيادات محافظة أسيوط تشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة أبنوب التعليمية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:18 م
قيادات محافظة أسيوط تشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة أبنوب التعليمية ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة أبنوب التعليمية،
أسيوط - ضحا صالح

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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة أبنوب التعليمية، وذلك على أرض الملاعب بمدينة أسيوط بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالمحسن مدير عام جهاز الخدمات بالمديرية والدكتور أحمد حسنين مدير إدارة ابنوب التعليمية ولفيف من قيادات المديرية ومدارس أسيوط وأبنوب.

حيث شهد الحضور فعاليات نهائى ألعاب كرم القدم والكاراتيه وألعاب القوى وتم تكريم الفائزين فى نهاية الفعاليات وتسليم الميداليات والكؤوس وشهادات التقدير على الفائزين فى الألعاب المختلفة تقديرًا على مجهودهم خلال الدورة الرمضانية التى امتدت فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه للأنشطة المدرسية الصيفية واللاصفية وبخاصة النشاط الرياضى ودعم وصقل خبرات المتميزين رياضيًا من أبنائنا الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ليكونوا نواة لأبطال مصر فى المحافل الدولية، مطالبًا بتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب والأندية وعمل شراكة مع المؤسسات التعليمية والمدارس بالمحافظة لصقل خبرات الطلاب وتبنى المواهب الشابة والمتميزين رياضيًا.

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (1)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (2)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (3)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (4)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (5)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية (6)
ختام الدورة الرمضانية لمدارس إدارة ابنوب التعليمية

 

 

 


اسيوط

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