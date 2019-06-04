فيديو وصور.. ارتفاع تكبيرات العيد بمساجد سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ارتفعت منذ قليل تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد سوهاج عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وإعلان دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو أول عيد الفطر المبارك أعادة الله على مصر والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتوافد عدد كبير من الأطفال حول أئمة المساجد، لترديد تكبيرات العيد " الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر الله الله أكبر.. ولله الحمد " واتفقوا على التجمع مرة أخر فى بعد صلاة الفجر، حتى إعلان موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج عن تخصيص 2017 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسوف يلقى يؤدى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعى صلاة العيد بساحة الإستاد الرياضى بمدينة ناصر.