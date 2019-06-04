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فى 5 نقاط خطة مديرية الصحة بجنوب سيناء خلال عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:46 م
فى 5 نقاط خطة مديرية الصحة بجنوب سيناء خلال عيد الفطر المبارك سيارات الاسعاف - ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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اعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور خالد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية مع توفير كل المستلزمات الطبية وإلغاء إجازات أطباء الطوارئ ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين في كل التخصصات للاستعداد لعيد الفطر المبارك بخطة وقائية وأخرى علاجية لمواجهة الحالات الطارئة

 وصرح الدكتور خالد ابو هاشم كيل وزارة الصحة  لليوم السابع انة للوقوف للتعرف على خطة المديرية للاحتفالات والتى تم تحديدها فى 5 نقاط تعرف عليها

1- تم التأكد من المخزون الإستراتيجي للأدوية خاصةً أدوية ومستلزمات الطوارئ مع توفير كل الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات لجميع الفصائل لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم الإقليمي بشرم الشيخ

2- تم رفع درجة الاستعداد وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات بأقسام الاستقبال وتم دعم المستشفيات فى أقسام الطوارئ بكميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وتوافر كميات إضافية من الدم وفصائل الدم النادرة والمختلفة تحسبًا لحالات الطوارئ

 3- تم تواجد 90 سيارات الاسعاف على الطرق السريعة والشواطئ العامة بجميع المدن المحافظة  

4-كما تم التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية والوزارة ومديرية الأمن ومركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وتحديد المسؤولين عن تلقى الاتصالات بالمديرية والإسعاف خلال الاحتفال بأجازة عيد الفطر

5- استمرار الحملات و التنبيه على مراقبي الأغذية بتكثيف الرقابة على المحال والأسواق العامة ومتداولي الأغذية وعلى المواد الغذائية المختلفة والنوادي والمطاعم والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن للتأكد من سلامة المطابخ وأماكن تخزين الأغذية ومدة انتهاء الصلاحية

 


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مستشفيات

حملات

اطباء

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