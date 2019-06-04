فى ليلة الوقفة.. ضبط متهمين بحيازة 6 كيلو حشيش بالعمرانية

كتب أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بالعمرانية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما " 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 5040 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"،3 هاتف محمول".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.