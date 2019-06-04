فوائد البرقوق تحسين صحة القلب

كتب بيتر إبراهيم

يحتوى البرقوق على العديد من المعادن كما أنه مصدر كبير من البوتاسيوم بالإضافة إلى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة ، حيث يحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة بالخلايا المسببة للسرطان.



البرقوق

البرقوق منخفض في السعرات الحرارية ولن يزيد من مستويات السكر في الدم.

وفيما يلي قائمة بالفوائد الصحية لهذه الفاكهة الفائقة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "plumwoodinn":

1. البرقوق يحسن صحة قلبك

يحسن البرقوق ويحافظ على صحة القلب، ويحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة ، وتمنع الإصابة بأمراض القلب والجلطة.

كما أن المواد المضادة للاكسدة تمنع أكسدة الكوليسترول وتساعد في الحفاظ على صحة القلب.



فوائد البرقوق

2. يخفف من الإمساك

يحتوي البرقوق على مادتى إيساتين وسوربيتول المسهلة ، مما يساعد على تخفيف الإمساك وتحسين الهضم، كما أنه يحافظ على صحة الأمعاء.

3. يحمي من السرطان

اللون الأزرق المحمر لبشرة البرقوق يرجع إلى الصبغة ، الأنثوسيانين ، التي تحارب أيضًا الجذور الحرة، حيث يحمي البرقوق أيضًا من سرطان الثدي وسرطان الفم.

4. يحسن الدورة الدموية

البرقوق يحسن قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وتحتوي الثمرة أيضًا على الحديد ، وهو أمر ضروري لإنتاج خلايا الدم.

5. يخفض مستويات الكوليسترول في الدم

تحتوي الثمرة على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول ومنعها في الكبد.

والألياف القابلة للذوبان تمتص الصفراء ، والتي يتم إنتاجها باستخدام الكوليسترول.

ولذلك ، عندما يتم امتصاص الصفراء بواسطة الألياف القابلة للذوبان في الفاكهة ، يستخدم الكبد الكولسترول المخزن في الجسم ، وبالتالي خفض مستويات الكوليسترول في الدم.