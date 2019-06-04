فتح حديقة بانوراما الجيزة على طريق الفيوم مجانا طوال أيام عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، فتح حديقة بانوراما الجيزة على طريق الفيوم مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، تجهيز 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق العامة بالمحافظة، حديقة الحيوان وحديقة الأورمان وحديقة الجيزة بارك وحديقة الجيزة العامة، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، لتجهيز سيارات مياه وشفط للعمل فى دورات المياه داخل المنطقة الأثرية بالهرم.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالجيزة، أن الهيئة أعدت "نوبتجيات" دائمة خلال فترة الإجازة على مدار 24 ساعة، تحت إشراف قيادات الهيئة، إضافة إلى غرفة عمليات الهيئة، وتخصيص رقم 37486984 لتلقى الشكاوى.