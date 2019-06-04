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فتح باب التقديم للسنة التمهيدية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:27 م
فتح باب التقديم للسنة التمهيدية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم صوره ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للسنة التمهيدية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، وذلك لإتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدى العلماء والقراء المتخصصين، وتكون مدة الدراسة ستة أشهر تبدأ من 18 / 8 / 2019م وتنتهي 12 / 2 / 2020م ، وذلك بالشروط الآتية:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط (من الجنسين) بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا .
أن يكون المتقدم حافظًا لنصف القرآن الكريم على الأقل .
أن يجتاز اختبار القبول المعد لذلك.
أن يقوم بسداد المصروفات المقررة سنويًّا .
وستكون مصاريف الدراسة للسنة التمهيدية 200 جنيه فقط لا غير , وستكون الدراسة صباحية أو مسائية حسب اختيار الدارس أو الدارسة .
علما بأن مدة الدراسة بالمركز  سنتان ، وتكون كالتالي:
السنة الأولى : تمهيدية  في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد .
السنة الثانية : تكميلية في مراجعة القرآن الكريم ودراسة التفسير ، ومعاني المفردات، وعلوم القرآن ، والقيم والأخلاق ، إضافة إلى دراسة طرق التدريس للأطفال والناشئة .
هذا وستمنح الأوقاف شهادة محفظ معتمد لمن يجتاز السنة التمهيدية والسنة التخصصية ، كما ستكون أولوية التقدم لإيفاد القراء في رمضان والعمل بالمدارس القرآنية بالوزارة لاحقا على خريجي هذه المراكز المعتمدين .
  فعلى الراغبين والراغبات في الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة الرسمى.

 وياتى التقديم استمرارا لخدمة لكتاب الله عز وجل، وحرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، من خلال مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم , وبعد النجاح الكبير الذي حققته هذه المراكز في عامها الأول.

 


وزاره الاوقاف

مراكز تحفيظ القران

نشر الوسطية

تعليم القران

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