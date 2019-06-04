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غلق كيانًا وهميًّا بالجيزة يزعم منح درجتى الماجستير والدكتوراه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:04 ص
غلق كيانًا وهميًّا بالجيزة يزعم منح درجتى الماجستير والدكتوراه غلق مركز تعليمى بالدقى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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تمكنت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من مداهمة كيان وهمى يدعى "مؤسسة المبدعين العرب" بمنطقة الدقى، حيث يدعى هذا الكيان كذبًا منح درجتى الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والفخرية، ويقوم بتسهيل حصول الطلاب والدارسين على شهادات من جامعات أجنبية.

كما يدعى هذا الكيان الوهمى قيامه بأنشطة أخرى شملت تحليل وتصميم للبرمجيات، وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم المعلومات الإلكترونية، وتشغيلها والتدريب عليها، وإنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية، فضلا عن ادعاء هذه الكيان أنه وكيل حصرى لجامعة Central Field Unversity بالولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل الحصول على درجتى الماجستير، والدكتوراه "أكاديمية، مهنية فخرية".

وقد أصدرت وزارة التعليم العالى قرارًا بغلق هذا الكيان، كما وجهت بمخاطبة محافظ الجيزة لاستصدار قرار بغلق الكيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

كما تم التوجيه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية تمنح شهادات غير معتمدة حفاظًا على مصالح الطلاب.

وأهابت الوزارة مجددًا بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالى من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.


مؤسسة المبدعين العرب

المعاهد التعليميه الوهيمه

مراكز بير السلم

مراكز تابعه للتعليم العالى

معاهد تعليميه

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