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غرفة الأزمات بـ"الصحة" تبدأ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بالجمهورية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:33 م
غرفة الأزمات بـ"الصحة" تبدأ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بالجمهورية سيارات اسعاف - احتفالات العيد
كتب وليد عبد السلام

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بدأت غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك والتى تم توزيعها على المديريات لتوفير سبل الإغاثة الكاملة للمواطنين حال احتياجهم إلى ذلك.
 
يشار إلى أنه تم توزيع الخطة على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للبدء فى تنفيذها مع الربط بالغرفة المركزية بديوان عام الوزارة ونسقت هيئة الإسعاف مع قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لنقل أى مصاب للمستشفيات المحددة بالخطة.
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة وتقديم الدعم اللازم لأى مستشفى فى أى وقت خاصة أوقات الكوارث.
 
 
 

 


وزارة الصحة

احتفالات عيد الفطر

عيد الفطر

تامين احتفالات العيد

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