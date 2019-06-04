غرفة الأزمات بـ"الصحة" تبدأ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

بدأت غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك والتى تم توزيعها على المديريات لتوفير سبل الإغاثة الكاملة للمواطنين حال احتياجهم إلى ذلك.

يشار إلى أنه تم توزيع الخطة على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للبدء فى تنفيذها مع الربط بالغرفة المركزية بديوان عام الوزارة ونسقت هيئة الإسعاف مع قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لنقل أى مصاب للمستشفيات المحددة بالخطة.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة وتقديم الدعم اللازم لأى مستشفى فى أى وقت خاصة أوقات الكوارث.