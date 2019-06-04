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شهداء الوطن فى قلب الرئيس..

غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:00 م
غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو التقليد الذى بدأه الرئيس السيسى العام الماضى تقديراً لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي.
 
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عدداً من أبناء وأسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الاحتفال، كما سيشارك الرئيس السيسي الأطفال مشاهدة العروض الفنية التي سيتم تنظيمها لهم ويصطحبهم إلي ساحة الألعاب لمشاركتهم في الأجواء الاحتفالية بمناسبة العيد.
 
وفِي العام الماضى، استقبل عبدالفتاح السيسي، عددا من أبناء الشهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر وتسليم الهدايا للأطفال.
 
وأهدى أحد أبناء الشهداء لوحة بورتريه للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد رسمها بنفسه، كما سلمت نجلة أحد الشهداء مصحف للرئيس.
 
وقال الرئيس فى كلمته: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، واسمحولى أن أشكركم لأنكم موجودين معانا النهاردة"، مجدداً تأكيده على عدم التخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر".
 
من ناحية أخرى، هنأ الرئيس السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 
 
وقال الرئيس السيسى، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم، الثلاثاء، سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج، بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير".

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