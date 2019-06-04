طوكيو تعتزم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية للقضاء على التلوث

طوكيو(أ ش أ)

كشفت وزارة البيئة اليابانية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن طوكيو تخطط لحظر تداول الأكياس البلاستيكية المجانية فى المتاجر للقضاء على التلوث داخل البلاد.



وقال وزير البيئة الياباني يوشياكي هارادا - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن وزارته تعتزم تطبيق قانون جديد لحظر ممارسة توفير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل مجانى مع ترك تحديد ثمن الكيس البلاستيكى لتجار التجزئة.



وأوضح أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى أبلغه أن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح كما طالبه بالاستماع بشكل كامل لآراء الشعب اليابانى.



وأضاف أن وزارة البيئة اليابانية تنوى مطالبة تجار التجزئة لاستخدام العائدات المالية لإجراءات حماية البيئة التي تشمل البدء فى أعمال التشجير ونشر الوعي حول التلوث البحرى.



يذكر أن اليابان تنتج النسبة الأكبر من النفايات البلاستيكية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت بعض الدول حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية مثل كينيا فى أغسطس عام 2017 وروندا فى عام 2008 وتايوان ونيودلهى وفرنسا ونيوزيلندا لتأتي الصين بقرار الحظر فى يناير الماضى.