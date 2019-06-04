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طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:40 ص
طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة اول يوم العيد - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.
 

درجات الحرارة أول يوم العيد

 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة.
 
 

 


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