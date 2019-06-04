ضبط 9 مشتبهين بهم و100 حالة تعدٍ فى حملة أمنية بالعمرانية

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، شارك بها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة، وإدارة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، بالإضافة إلى إزالة ورفع 100 حالة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.