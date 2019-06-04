ضبط 3 عناصر إجرامية وكميات من المواد المخدرة فى حملة على "السحر والجمال"

كتب أحمد الجعفرى

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، شملت عددا من المناطق فى أنحاء الجمهورية.

واستهدفت الحملة المنطقة الحدودية فى مدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) المعروفة بتمركز تجار المخدرات، وأسفرت عن ضبط 3 أشخاص وكميات من المواد المخدرة.

ضمت قائمة المتهمين عاطلا "24 سنة" من بلبيس بالشرقية، وبحوزته 150 جراما من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. والثانى من مدينة العاشر، وضُبط بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر البانجو اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والثالث "52 سنة" من قسم ثانٍ العاشر، وضبطت بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من العيار نفسه، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح للدفاع عن النفس.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة، بتحرير محاضر بالوقائع المذكورة وتفاصيل عملية الضبط، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق، مع مواصلة الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ خطة البحث والتحرك الساعية إلى حصار النشاط الإجرامى وضبط باقى العناصر الخارجة عن القانون.