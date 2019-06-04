ضبط 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا نصب بقها والخانكة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على ثلاثة أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من العميد يحبى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وتم ضبط كلا من "ف .ع" 50سنة، ربة منزل ومقيمة قها، و"ع.ح"47سنة، عاطل، المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 609 لسنة 2019م إدارى قسم قها، نصب، وتحرر عن ضبطهما المحضر رقم 7 أحوال القسم، و"س.ع"42سنة، عاطل، ومقيم عزبة الورد – أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8586 لسنة 2019 م إدارى مركز الخانكة، مشاجرة وأحداث عاهة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.