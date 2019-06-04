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ضبط 150 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:49 م
ضبط 150 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة بكافة محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى، 150 قضية مخدرات، و985 دراجة نارية مخالفة، 24047 مخالفة مرورية، 1500 مخالفة مرافق، 24 قضية مصنفات وتنفيذ 53690 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

 

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى بحوزة 49 متهما، "3 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، طبنجة، 32 فرد محلى، 96 طلقة مختلفة الأعيرة، 7خزينة متنوعة، 172 قطعة سلاح أبيض".

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ "53690" حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى، " 167حكم جناية، 16715 حكم حبس جزئى، 3015 حكم حبس مستأنف، 27795 حكم غرامة، 5998 حكم مخالفة".

 

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 150 قضية مخدرات بحوزة 159 متهما تم ضبطهم كالتالى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8,800 جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,642 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,527 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,002 كيلو جرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (4,370 كيلو جرام)، (4287) قرص مخدر" .

 

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، تم ضبط 40 متهم مطلوب ضبطهم، وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 15 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، وفى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية، تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهم ارتكبوا 24 حادث متنوع، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 6 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

 

ونجحت الحملات فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 985 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها ضبط (14 سيارة – 2 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق، تم ضبط (24047) مخالفة مرورية متنوعة، (1500) مخالفة مرافق متنوعة، (97) قضية بيئة، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وضبط 24 قضية مصنفات متنوعة.


حملات امنية

تجارة المخدرات

الدراجات الناريةن اخبار الحوادث

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