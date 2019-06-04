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ضبط 1310 هاربين من أحكام وتحصيل 100 ألف و600 جنيه في حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:56 ص
ضبط 1310 هاربين من أحكام وتحصيل 100 ألف و600 جنيه في حملة أمنية بالغربية حملات امنيه -ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1310 هاربين من أحكام، منهم 493 حكم جزئي، و 54 حكما مستأنفا، و 742 حكما فى غرامات، و 21 فى مخالفات، كما تم تحصيل 100 ألف و 606 جنيهات غرامات، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

 


اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مدير المباحث الجنائية

مباحث تنفيذ الاحكام

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