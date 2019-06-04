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ضبط 1300 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:08 م
ضبط 1300 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية مخالفات مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1303 مخالفات مرورية متنوعة، وسحب عدد من الرخص.

كانت اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملة موسعة على الطرق الرئيسية والعامة فى نطاق المحافظة، وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 1303 مخالفات مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و190 مخالفة انتظار خاطئ، و139 حالة تصالح فورى، وسحب وحجز 52 دراجة نارية وتحصيل 13 ألفا و900 جنيه مقابل حالات التصالح الفورى.

وشن رجال المرور بالقليوبية كذلك حملة مرورية على مطالع ومنازل الطريق الدائرى فى مدينة قليوب، وأسفرت جهودهم عن سحب 17 رخصة، والتصالح فى 8 حالات بإجمالى غرامات 1700 جنيه.

 

 

 

 

 


مرافق

حملة مرورية

مطالع الدائري

مرور القليوبية

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