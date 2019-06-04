ضبط عامل لاتهامه بقتل شقيقه بسبب الخلافات المالية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقه بسبب الخلافات المالية بينهما بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام"م. م د " عامل بطعن شقيقه " ع م د " صاحب محل ملابس بسكين خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية وعدم إقراض المجنى عليه مبالغ مالية للجانى.

وتمكن الرائد محمد عوض رئيس مباحث وادى النطرون والنقيب محمد المرشدى معاون مباحث مركز شرطة وادى النطرون من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد فى المواعيد المقررة.