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ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة فى أسوان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:49 م
ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة فى أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العقيد محمد زردق، من فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش والبانجو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفى السياق ذاته، تمكنت إدارة المرور بأسوان، تحت إشراف العميد إيهاب مرزوق، مدير مباحث المرور، من ضبط 591 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين توك توك وسيارة بدون ترخيص، وتحرير 112 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 70 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.


حملات مروريه

اداره مرور اسوان

تعاطى مخدرات اثناء القياده

اسوان

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