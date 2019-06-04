صور.. والد محمد صلاح يشارك فى حفل ختام الدورة الرمضانية بمركز الشباب بنجريح

كتب محمد صبحى

شارك صلاح غالى والد اللاعب الدولى محمد صلاح نجم نادى ليفربول والمنتخب المصرى، فى حضور حفل ختام الدورة الرمضانية المجمعة المنظمة لشباب مركز بسيون على أرض ملعب مركز شباب الكابتن محمد صلاح بنجريح مسقط رأس نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول.

وكرم والد اللاعب الدولى محمد صلاح الفرق الفائزة فى الدورة الرمضانية، وذلك بحضور عبد العزيز البنبى خال الكابتن محمد صلاح ورئيس مجلس ادارة مركز شباب الكابتن محمد صلاح بالإضافة إلى لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية على رأسهم عبد الشافى كمال رئيس مدينة بسيون، والعميد محمود كشك مأمور مركز بسيون، وسيد المهر مدير إدارة شباب بسيون، وعدد من شباب قرية نجريح.