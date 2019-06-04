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صور.. مكافحة المخدرات تضبط 38 كيلو بانجو و200 جرام حشيش فى حملة بدمياط

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 م
صور.. مكافحة المخدرات تضبط 38 كيلو بانجو و200 جرام حشيش فى حملة بدمياط أحد المتهمين المضبوطين
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات ضربات أمنية ضد مروجى المواد المخدرة بمحافظة دمياط أسفرت عن ضبط عدة عناصر إجرامية، وكميات من المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، أثناء تواجده بمسكنه بقرية الشعراء وبحوزته 37 لفافة مختلفة الأحجام لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول – مبلغ مالى، وضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو وزنت 2,250 كيلو جرام- 130 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول – مبلغ مالى.

واستهدفت الحملة أحد الأشخاص الساب اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة لذات العيار و4 لفافات لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام و28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرامو2 سلاح أبيضو مبلغ مالى، وباستهداف مسكن أحد المسجلين الخطر سبق اتهامه فى 14 قضية آخرهم قضية "مخدرات" وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط فرد روسى وفرد خرطوش و4 طلقات خرطوش و34 لفافة من مخدر البانجو وزنت 20.500 كيلو جرام و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى. 

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته (عدد 7 لفافات لمخدر البانجو وزنت 500 جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى.

أسفرت جهود تلك الحملة عن إجمالى مضبوطات بلغت 38,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 200 جرام لمخدر الحشيش- 130 قرص مخدر- 2فرد محلى الصنع - 6 طلقات خرطش- 7 قطع سلاح أبيض- هاتفى محمول- مبالغ مالية.

أحد المتهمين
أحد المتهمين

 

متهم مضبوط
متهم مضبوط

 

متهم
متهم

 


مخدرات

سلاح ابيض

حشيش

خرطوش

ترامادول

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