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صور.. مسلمو باكستان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:45 ص
صور.. مسلمو باكستان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر فى باكستان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

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اكتظت المساجد والساحات فى باكستان بأول يوم من شوال يوم العيد الفطر المبارك بالمصلين المؤدين لصلاة العيد بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله داعين لجميع مسلمى العالم بالخير والبركة.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" يقوم المسلمون فى باكستان بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين .

وفى عيد الفطر يرتدى المحتفلون الملابس الجديدة وإعداد الأطعمة والحلويات وزيارة الأهل والأقارب ومساعدة الفقراء فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيّام يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهانى .

تهانى العيد فى باكستان
تهانى العيد فى باكستان

 

جانب من صلاة العيد
جانب من صلاة العيد

 

صلاة العيد فى باكستان
صلاة العيد فى باكستان

 

مسلمو باكستان يؤدّون صلاة عيد الفطر المبارك
مسلمو باكستان يؤدّون صلاة عيد الفطر المبارك

 

مسلمو باكستان يؤدّون صلاة عيد الفطر
مسلمو باكستان يؤدّون صلاة عيد الفطر

 


مسلمو باكستان

صلاة عيد الفطر المبارك

عيد الفطر المبارك

أخبار باكستان

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