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صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:03 ص
صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر فى ألبانيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

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اكتظت مساجد ألبانيا فى أول يوم من شوال يوم العيد الفطر المبارك بالمصلين المؤدّين لصلاة العيد بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله داعين لجميع مسلمى العالم بالخير والبركة.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" يقوم المسلمون فى ألبانيا بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين .

وفى عيد الفطر يرتدى المحتفلون الملابس الجديدة وإعداد الأطعمة والحلويات وزيارة الأهل والأقارب ومساعدة الفقراء فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيّام يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهانى .

أحد المصلين بألبانيا
أحد المصلين بألبانيا

 

السيدات يصلين العيد
السيدات يصلين العيد

 

المسلمات يؤدين الصلاة
المسلمات يؤدين الصلاة

 

سيلفى العيد فى ألبانيا
سيلفى العيد فى ألبانيا

 

صلاة العيد بألبانيا
صلاة العيد بألبانيا

 

صلاة العيد فى ألبانيا
صلاة العيد فى ألبانيا

 

صلاة العيد
صلاة العيد

 

ملسمو ألبانيا يصلون العيد
ملسمو ألبانيا يصلون العيد

 

 

 


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عيد الفطر

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