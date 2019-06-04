صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

اكتظت مساجد ألبانيا فى أول يوم من شوال يوم العيد الفطر المبارك بالمصلين المؤدّين لصلاة العيد بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله داعين لجميع مسلمى العالم بالخير والبركة.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" يقوم المسلمون فى ألبانيا بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين .

وفى عيد الفطر يرتدى المحتفلون الملابس الجديدة وإعداد الأطعمة والحلويات وزيارة الأهل والأقارب ومساعدة الفقراء فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيّام يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهانى .



أحد المصلين بألبانيا



السيدات يصلين العيد



المسلمات يؤدين الصلاة



سيلفى العيد فى ألبانيا



صلاة العيد بألبانيا



صلاة العيد فى ألبانيا



صلاة العيد