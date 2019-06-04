صور.. مدفع رمضان الأثرى بالوادى الجديد يطلقه طفل وأصبح مصدرًا للبهجة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

على مدار أيام شهر رمضان المبارك، رسمت مديرية أمن الوادى الجديد، البهجة على وجوة الأطفال، وشاركت أبناء مدينة الخارجة فرحة الشهر الكريم، من خلال تدشين مدفع الإفطار الاثرى، الذى كان موجودا بالمديرية، حيث تم إصلاحه بمعرفة الوزارة، وتخصيص طلقاته على مدار الشهر، بتوجيهات اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة، حيث يقوم أحد الأطفال بضرب المدفع بنفسه بمساعدة أحد الضباط .

ويتجمع العشرات من المواطنين، لمشاهة المدفع القديم، وهو ينذر بحلول موعد الإفطار، ويسمعه أغلب سكان مدينة الخارجة، وهى سابقة يتم تنفيذها لأول مرة فى المحافظة كلفته اجتماعية تشارك بها مديرية أمن الوادى الجديد، سكان مدينة الخارجة فرحة الشهر الكريم .

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، إطلاق مدفع الإفطار فى آخر يوم له، اليوم الاثنين، حيث تختم قوات الشرطة تلك المشاركة المجتمعية مع الأهالى، بما يبعث الفرحة الشديدة فى نفوس الأطفال والكبار من خلال تشغيل مدفع عتيق الطراز للتنبيه بموعد الإفطار .

وقال اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع "، أن مدفع الافطار تم تركيبه بتوجيهات من وزير الداخلية، حيث تم إرسال المدفع إلى الوزارة لصيانته، وتشغيله بطريقة آمنة، وتوفير الطلقات الخاصة به، وذلك تأكيدًا على المشاركة المجتمعية من وزارة الداخلية للمواطنين فى الأجواء الاحتفالية طوال شهر رمضان، حيث يقوم أحد الاطفال بإطلاق المدفع يوميًا بمساعدة طاقم التشغيل .

وهنأ مدير الأمن أهالى المحافظة، بقدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أن هذا التقليد سوف يظل فى كل رمضان سنويًا.