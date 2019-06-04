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صور.. محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:57 م
صور.. محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم الدكتور أحمد الأنصارى يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم
سوهاج – عمرو خلف

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شارك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أطفال جمعية خيرية من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام إفطارهم، والذى أقيم بمقر الجمعية بحى شرق سوهاج، بحضور النائبة عبلة الهوارى.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ أكد حرصه الشديد على مشاركة كافة فئات المجتمع السوهاجى وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن المحافظة تولى رعايتها الكاملة لهم، بالتوازى مع توجهات الدولة، واهتمام القيادة السياسية.

وذكر المتحدث الرسمى أن المحافظ وزع الهدايا العينية على عدد من الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، وقدم التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حضر الافطار الجماعى الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم (1)
 

 

محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم (2)
 

 

محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم (3)
 

 

محافظ سوهاج يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة إفطارهم (4)
 

 


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