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صور محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:45 ص
صور محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ترافقه القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من نواب البرلمان مستشفي الخارجة العام، لتقديم التهنئة للمرضي والعاملين بالمستشفي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
كما أطمئن المحافظ، علي الحالة الصحية للمرضي، ومدي انضباط سير العمل بأقسام المستشفي، والتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة.
 
وقدم المحافظ، هدايا عينية ونقدية للمرضي، وتمنى لهم الشفاء العاجل وقضاء العيد بين أهلهم وذويهم، ووجه بضرورة حصر الأدوية والمستلزمات الطبية الغير متوفرة لكافه المرضي خاصة الذين لا تشملهم مظله التأمين الصحي.
 
يذكر أن، المحافظ أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد نوبتجيات عمل مستمرة خلال العيد بالمرافق الهامة وخاصة المستشفيات، وذلك لضمان التواجد المستمر للأطباء والتمريض لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والعاجلة لها.
 
محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (1)
محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (1)

محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (2)
محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (2)

محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (3)
محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (3)

محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (4)
محافظ الوادي الجديد يزور مستشفي الخارجة العام ويوزع هدايا العيد على المرضي (4)

 


الوادى الجديد

مستشفى الخارجة العام

عيد الفطر

محافظ الوادي الجديد

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