صور.. محافظ الجيزة يتفقد ساحات صلاة العيد بـ 8 أحياء

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جاهزيتها وحالة النظافة والإشغالات بمحيطها، وشملت أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة وشمال والوراق.

وتفقد راشد ساحات الصلاة بمنطقه الصباح وزغلول والطوابق ومنشأة الكبارى وكفر طهرمس والعشرين والملكة ومصطفى محمود والبحر الاعظم وخاتم المرسلين والمدبح وترعة الزمر وعدد من الساحات الكبرى بنطاق الاحياء .

ووجه راشد، خلال تفقده بتوقيع جزاءات رادعه لشركات النظافة العاملة فى منطقتى كعبيش والملكة لعدم التزامهم برفع المخلفات اولاً بأول، موجها هيئة النظافة بالدفع على الفور بسيارات لرفع آى مخلفات لم يتم رفع من قبل الشركات .

وأعلن راشد عن رفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات مؤكداً على رفع 10 الأف طن مخلفات وقمامة فى أخر أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل على مدار أيام عيد الفطر المبارك مع توجيه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن ونوابهم بالتواجد الميدانى على مدار ايام عيد الفطر .

كما كلف محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل بمطالع ومنازل الكبارى بنطاق المحافظة، ووجه برفع إشغالات كشك متعدى على الطريق بجوار مسجد مصطفى محمود بحى الدقى وشهدت جولة المحافظ توقيع عدد من المحاضر البيئية لمحال تقوم برش المياه بالشوارع وتهدرها وذلك بشارعى كعبيش والأميرة فادية بحى الهرم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء الاحياء .