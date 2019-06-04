صور.. كعك وبسكويت فى احتفال الجالية المصرية بألمانيا بأول أيام عيد الفطر

كتب محمود راغب

احتفل أبناء الجالية المصرية بألمانيا بعيد الفطر المبارك بالعاصمة الألمانية برلين ، حيث وافق اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك هناك.

وتجمع أبناء الجالية المصرية ببرلين لأداء صلاة العيد، مصطحبين أطفالهم وأسرهم ، وسط أجواء من الفرحة والسعادة احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك .

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن أبناء الجالية احتفلوا اليوم بأول أيام العيد مع الجاليات العربية ، وسط أجواء من الفرحة ومحاولة إضفاء البهجة على الأطفال بتوزيع الألعاب الترفيهية.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بيت العائلة المصرية ينظم غدا احتفالية بمقره بالعاصمة الألمانية ببرلين بالتعاون مع منتدى الثقافة العربية، للاحتفال مع أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية والألمان بالعيد ، وسط تجهيز الكعك والبسكويت ولعب ترفيهية سيتم توزيعها على الأطفال.

ووجه بيت العائلة المصربة فى ألمانيا التهنئة لجميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك .