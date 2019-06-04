سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر والمحافظة تناشد السائقين بتوخى الحذر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:51 م
صور.. عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر والمحافظة تناشد السائقين بتوخى الحذر عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أغلب مدن محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية، أدت إلى انعدام الرؤية بأغلب الطرق خاصة الخارجية.

 

وأعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب أن العاصفة الترابية أدت إلى انعدام الرؤية بطريق غارب الزعفرانة، وحذر مجلس مدينة رأس غارب السائقين وأصحاب السيارات بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

 

كما أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا تحذر فيه قائدى السيارات بضروة توخى الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والداخلية، واتباع إجراءات السلامة.

 

كما كثف رجال المرور من تواجدهم بالشوارع الرئيسية للمدن وعلى الطرق الخارجية، لتقديم المساعدات فى حال حدوث أى تقلبات جوية محتمله على الطرق.

 

 

عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (1)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (2)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (3)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (4)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (5)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (6)
 
 
عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر (7)

البحرالاحمر

عاصفة ترابية

طريق غارب الزعفرانة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية

الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية

غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية

غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة

اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة

كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة

كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة