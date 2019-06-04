صور.. عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر والمحافظة تناشد السائقين بتوخى الحذر

شهدت أغلب مدن محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية، أدت إلى انعدام الرؤية بأغلب الطرق خاصة الخارجية.

وأعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب أن العاصفة الترابية أدت إلى انعدام الرؤية بطريق غارب الزعفرانة، وحذر مجلس مدينة رأس غارب السائقين وأصحاب السيارات بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

كما أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا تحذر فيه قائدى السيارات بضروة توخى الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والداخلية، واتباع إجراءات السلامة.

كما كثف رجال المرور من تواجدهم بالشوارع الرئيسية للمدن وعلى الطرق الخارجية، لتقديم المساعدات فى حال حدوث أى تقلبات جوية محتمله على الطرق.