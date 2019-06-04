سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حملة نظافة وإزالة مبانى مخالفة بالمنطقة الاستثمارية فى حى الهرم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:26 م
صور.. حملة نظافة وإزالة مبانى مخالفة بالمنطقة الاستثمارية فى حى الهرم إزالة مسرح بحى الهرم
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ حى الهرم حملة نظافة لرفع مخلفات هدم وقمامة بشارع عمرو بن العاص أمام شارع دار المعارف من خلال ادارة صيانة الطرق وبمعاونة هيئة النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة بالشارع وضمن استعدادات عيد الفطر.

وفى السياق أكد العميد إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، على أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نفذت لجنة الإزالات بالحى إزالة للتعديات والمخالفات لمسرح عش البلبل والمبانى المجاورة له والتى تقع قرب المنطقة الاستثمارية.

وشهد أعمال الإزالة اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينه الجيزة، والمهندس على القط رئيس منطقه الجهاز الاستثمارى، والمهندس هانى شارد نائب رئيس الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بقياده اللواء حسن الدماطى ورئيس مباحث المرافق ياسر شعيب ومشاركه قوات من مديرية أمن الجيزة.

ازالة مسرح بحى الهرم (2)
 

 

ازالة مسرح بحى الهرم (3)
 

 

ازالة مسرح بحى الهرم (4)
 

 

ازالة مسرح بحى الهرم (5)
 

 

ازالة مسرح بحى الهرم (1)
 

 

حملة نظافة بحى الهرم (2)
 

 

حملة نظافة بحى الهرم (3)
 

 

حملة نظافة بحى الهرم (4)
 

 

حملة نظافة بحى الهرم (1)

 


الهرم

حي الهرم

شارع عمرو بن العاص بالهرم

المنطقة الاستثماريه بالجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نظافة الجيزة ترفع الطوارئ وتلغى الأجازات وتجهز ساحات الصلاة استعدادا للعيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:47 م

صور.. محافظ الجيزة يتفقد ساحات صلاة العيد بـ 8 أحياء

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:35 م

قبل عيد الفطر.. تحرير 70 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:27 م

فتح حديقة بانوراما الجيزة على طريق الفيوم مجانا طوال أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:42 م

أمن الجيزة يواصل تطهير البؤر الإجرامية وضبط 26 تاجر مخدرات قبل العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة