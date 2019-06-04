صور.. حملة نظافة وإزالة مبانى مخالفة بالمنطقة الاستثمارية فى حى الهرم

نفذ حى الهرم حملة نظافة لرفع مخلفات هدم وقمامة بشارع عمرو بن العاص أمام شارع دار المعارف من خلال ادارة صيانة الطرق وبمعاونة هيئة النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة بالشارع وضمن استعدادات عيد الفطر.

وفى السياق أكد العميد إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، على أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نفذت لجنة الإزالات بالحى إزالة للتعديات والمخالفات لمسرح عش البلبل والمبانى المجاورة له والتى تقع قرب المنطقة الاستثمارية.

وشهد أعمال الإزالة اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينه الجيزة، والمهندس على القط رئيس منطقه الجهاز الاستثمارى، والمهندس هانى شارد نائب رئيس الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بقياده اللواء حسن الدماطى ورئيس مباحث المرافق ياسر شعيب ومشاركه قوات من مديرية أمن الجيزة.