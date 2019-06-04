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صور.. حريق فى مصنع بزهراء المعادى.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة على النيران

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:34 م
صور.. حريق فى مصنع بزهراء المعادى.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة على النيران أقرب صورة للحريق
كتب رامى محيى الدين

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أرسل أحد قراء اليوم السابع مجموعة صورا لحريق فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية فى زهراء المعادى.

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: من الواضح من الأدخنة المتصاعدة أن الحريق ضخم، ولكنه  لا يملك أى معلومات عن الحريق.

أقرب صورة للحريق
 

 

الأدخنة تتصاعد من المصنع
 

 

صورة للحريق
 

 

صورة للحريق
 
 
 
حريق فى مصنع بزهراء المعادى (1)
 

 

حريق فى مصنع بزهراء المعادى (2)
 

 

حريق فى مصنع بزهراء المعادى (3)
 

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حريق

منطقة المصانع

زهراء المعادى

صحافة المواطن

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