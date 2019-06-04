صور.. توزيع جوائز مسابقة "القرأن الكريم" بقرية غزالة الخيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

في جو من البهجة والمحبة وفرحة عارمة بين أهالي وأطفال قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وزعت جوائز المسابقة القرأنية الكبري لحفظة القرأن الكريم، والمقامة بمسجد دسوقي باشا أباظة، تحت رعاية الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والشيخ سعد الشهيدي، مدير عام بأوقاف الشرقية، والشيخ إيهاب عدلي أمام المسجد، وبحضور عمدة القرية وكبار الشخصيات العامة ولفيف من عماء مديرية أوقاف الشرقية.

ونظم المسابقة وأشرف عليها الدكتور نبوي السيد، ومحمد عبده جبر، وإبراهيم خاطر.

وقال الدكتور نبوي السيد، إنه تقدم للمسابقة أكثر من ألف متسابق، علي القرأن كامل ونصف القرأن وثلاث أرباع القرأن وربع القرأن وتلت القرأن، وإجتاز 120 منهم التصفيات من خلال لجان متخصةة ومشايخ من أئمة الأوقاف، وتم إختيار المتسابقين بكل شفافية وحيادية تامة، وتم تكريمهم في الحفل ومنحهم جوائز تشجعية وجوائز قيمة علي المتسابقين شنط مدرسية وأدوات مدرسية.

وقد أشاد جميع الحضور بالتنظيم الجيد للمسابقة، كما أكد إبراهيم خاطر، أن المسابقة حققت نجاحا ونالت علي إستحسان أهالي القرية في عامها الثالث، تشجيعا لحفظة القرأن الكريم من أطفال القرية.