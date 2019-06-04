صور.. المنصورة تتزين لاستقبال عيد الفطر

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وخاصة في مدينة المنصورة التي استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن لقضاء عيد سعيد.

ومن جانبه، أكد حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة على جاهزية المتنزهات بالمنصورة وحدائق الأسرة والطفل والأندلس والمزودة بالألعاب الترفيهية، فضلا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعي قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأشار إلى إستمرار عمل إدارات "الاشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها "خلال أيام العيد لإزالة أية اشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية اعطال، وأوضح أنه توجد غرفة عمليات بالحي وتم ربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن اية طوارئ والتجاوب معها فورا.

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على تكثيف الرقابة على المنافذ والأسواق والمحال خاصة خلال الأعياد لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة، وتكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لتوفير خدمات المرافق والحرص على عدم تعطلها واصلاحها على الفور.