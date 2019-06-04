صور.. السعودية تؤدى صلاة عيد الفطر والمسجد النبوى عامراً بالمصلين

كتب وكالات

أديت صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك فى مختلف أنحاء المملكة، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشهد الحرمان الشريفان فى مكة المكرمة والمدينة المنورة كثافة فى عدد المصلين الذين توافدوا إليهما .

وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التى هيئت للصلاة فى مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.



المسجد النبوى عامرا بالمصلين



جانب من صلاة العيد فى المسجد النبوى



صلاة العيد فى المسجد النبوى



مسجد قباء عامرا بالمصلين



مسجد قباء فى المدينة المنورة



مسجد قباء