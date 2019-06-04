سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إضراب سائقى التاكسى يشل شوارع المكسيك بسبب شركة خدمات النقل الذكى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:18 ص
صور.. إضراب سائقى التاكسى يشل شوارع المكسيك بسبب شركة خدمات النقل الذكى جانب من الاضراب
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شوارع العاصمة المكسيكية، إضرابا لسائقى سيارت الأجرة احتجاجا نشاط شركة خدمات النقل الذكى التى تنقل الركاب عن طريق تطبيقات الموبايل، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.
 
وبحسب صور وكالة "رويترز" فقد احتشد المئات من سائقى التاكسى بصحبة سياراتهم وسط العاصمة مما أدى إلى شلل الشوارع بسبب الإضراب الذى أدى إلى وقف حركة المرور تماما . 
 
 وشهدت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إضرابا منذ عدة أشهر، بين محطة قطار أتوشا وساحة نيبتونو احتجاجا على وجود شركات النقل الخاصة التى تنقل الركاب عن طريق استخدام تطبيقات الموبايل.
 

يذكر أن شركات خدمات النقل الذكى تتيح للركاب استدعاء سيارات الركوب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، حيث لا تكون هذه السيارات مرخصة للعمل كسيارات أجرة، وكذلك لا يحمل السائقون رخصة لممارسة هذا العمل أيضا، وهو ما يعتبره سائقو السيارات الأجرة فى العديد من دول العالم منافسة غير عادلة من جانب هذه الخدمات.

 

إضراب سائقى التاكسى (1)
جانب من الاحتجاجات 
إضراب سائقى التاكسى (2)
الاضراب يشل شوارع المكسيك
إضراب سائقى التاكسى (3)
السيارات تشل الطرق الرئيسية
إضراب سائقى التاكسى (4)
 
جانب من الاحتجاجات 
إضراب سائقى التاكسى (5)
 
الاضراب يشل شوارع المكسيك
إضراب سائقى التاكسى (6)
جانب من الاعتراضات
إضراب سائقى التاكسى (7)
مظاهرات لسائقى التاكسى فى المكسيك

 

 


إضراب سائقى التاكسى

شوارع مكسيكو سيتى

شركة خدمات النقل الذكى

النقل الذكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

حظك اليوم الثلاثاء 4/6/2019 برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. خطوة إيجابية فى حياتك العاطفية

حظك اليوم الثلاثاء 4/6/2019 برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. خطوة إيجابية فى حياتك العاطفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة