صور.. إضراب سائقى التاكسى يشل شوارع المكسيك بسبب شركة خدمات النقل الذكى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شهدت شوارع العاصمة المكسيكية، إضرابا لسائقى سيارت الأجرة احتجاجا نشاط شركة خدمات النقل الذكى التى تنقل الركاب عن طريق تطبيقات الموبايل، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب صور وكالة "رويترز" فقد احتشد المئات من سائقى التاكسى بصحبة سياراتهم وسط العاصمة مما أدى إلى شلل الشوارع بسبب الإضراب الذى أدى إلى وقف حركة المرور تماما .

وشهدت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إضرابا منذ عدة أشهر، بين محطة قطار أتوشا وساحة نيبتونو احتجاجا على وجود شركات النقل الخاصة التى تنقل الركاب عن طريق استخدام تطبيقات الموبايل.

يذكر أن شركات خدمات النقل الذكى تتيح للركاب استدعاء سيارات الركوب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، حيث لا تكون هذه السيارات مرخصة للعمل كسيارات أجرة، وكذلك لا يحمل السائقون رخصة لممارسة هذا العمل أيضا، وهو ما يعتبره سائقو السيارات الأجرة فى العديد من دول العالم منافسة غير عادلة من جانب هذه الخدمات.

جانب من الاحتجاجات

الاضراب يشل شوارع المكسيك

السيارات تشل الطرق الرئيسية

جانب من الاحتجاجات

الاضراب يشل شوارع المكسيك



جانب من الاعتراضات

مظاهرات لسائقى التاكسى فى المكسيك