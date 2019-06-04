صور.. آلاف يحتجون على ترامب فى لندن لكنهم أقل من المحتجين العام الماضى

رويترز

احتج آلاف الأشخاص فى وسط لندن اليوم الثلاثاء على زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا، لكن أعداد المحتجين ما زالت حتى الآن أقل بكثير من عشرات الآلاف الذين خرجوا احتجاجا على زيارته العام الماضى.

ورفع المحتجون لافتات بعضها ساخر والآخر فظ فيما وصفه المنظمون "كرنفال المقاومة" فى حين تجرى رئيسة الوزراء تيريزا ماى محادثات مع الرئيس فى مقر رئاسة الوزراء فى داوننج ستريت على مسافة قريبة من موقع الاحتجاج.

وساد جو احتفالى وسط الحشد الذى سيلقي جيريمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض كلمة أمامه فى وقت لاحق اليوم.