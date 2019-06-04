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صور.. آلاف يحتجون على ترامب فى لندن لكنهم أقل من المحتجين العام الماضى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:09 م
صور.. آلاف يحتجون على ترامب فى لندن لكنهم أقل من المحتجين العام الماضى
رويترز

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احتج آلاف الأشخاص فى وسط لندن اليوم الثلاثاء على زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا، لكن أعداد المحتجين ما زالت حتى الآن أقل بكثير من عشرات الآلاف الذين خرجوا احتجاجا على زيارته العام الماضى.

ورفع المحتجون لافتات بعضها ساخر والآخر فظ فيما وصفه المنظمون "كرنفال المقاومة" فى حين تجرى رئيسة الوزراء تيريزا ماى محادثات مع الرئيس فى مقر رئاسة الوزراء فى داوننج ستريت على مسافة قريبة من موقع الاحتجاج.

وساد جو احتفالى وسط الحشد الذى سيلقي جيريمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض كلمة أمامه فى وقت لاحق اليوم.

التظاهرات تتحول إلى كرنفال
التظاهرات تتحول إلى كرنفال
بالون ترامب الرضيع
بالون ترامب الرضيع
جانب من المظاهرات ضد ترامب
جانب من المظاهرات ضد ترامب
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
جيريمى كوربين
جيريمى كوربين
زعيم حزب العمال يلقى كلمة أمام الحشد
زعيم حزب العمال يلقى كلمة أمام الحشد
صورة ساخرة لوجه ترامب
صورة ساخرة لوجه ترامب
عدد كبير من المتظاهرين
عدد كبير من المتظاهرين
غناء وعروض فنية أثناء المظاهرات ضد ترامب
غناء وعروض فنية أثناء المظاهرات ضد ترامب
فتاة محجبة تهتف ضد الرئيس الأمريكى
فتاة محجبة تهتف ضد الرئيس الأمريكى
كلمة لزعيم حزب العمال البريطانى أمام الحشد
كلمة لزعيم حزب العمال البريطانى أمام الحشد
لافتات مناهضة لترامب
لافتات مناهضة لترامب
لافتات
لافتات
متظاهرة تتحدث إلى الشرطة
متظاهرة تتحدث إلى الشرطة
متظاهرة تحمل رضيعها ولافتة مناهضة لترامب
متظاهرة تحمل رضيعها ولافتة مناهضة لترامب
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون
متظاهرون
محتجون بريطانيون
محتجون بريطانيون
مسيرة فى لندن
مسيرة فى لندن
مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات مناهضة لترامب
مظاهرات مناهضة لترامب
هتافات ولافتات ضد ترامب
هتافات ولافتات ضد ترامب

 


دونالد ترامب

بريطانيا

احتجاجات بريطانيا

ترامب يزور بريطانيا

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