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شركة النظافة بالزيتون تتخلى عن رفع القمامة.. والاهالى يتعاونون مع الحى لإزالتها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:49 م
شركة النظافة بالزيتون تتخلى عن رفع القمامة.. والاهالى يتعاونون مع الحى لإزالتها رفع القمامة من الشوارع
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة، أنه يتم الآن رفع مخلفات القمامة من شوارع الحى، من خلال أجهزة الحى بالتعاون مع هيئة النظافة، ومنظمات المجتمع المدنى، والأهالى، وذلك بعد تخلى الشركة الأجنبية عن الأعمال المنوطة بها وعدم الإلتزام بأعمال النظافة وفقا للعقد الذى لم ينتهى حتى الآن.
 
وأضاف رئيس حى الزيتون لـ"اليوم السابع" أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الفطر بأعمال النظافة داخل حدائق الزيتون ممثلة فى حديقة بن سندر وحديقة سراى القبة وكذلك الشوارع.
 
وأشار بهجت أنه تم التنسيق مع الأهالى وأحد الأحزاب للقيام بحملة مكبرة لنظافة الحى للتغلب على أزمة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن عقد الشركة الأجنبية من المقرر أن ينتهى نهاية الشهر الجارى.
 

 


حي الزيتون

القمامة في الزيتون

انتشار القمامة

شركات النظافة

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