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سوهاج تراقب الشوارع فى العيد بكاميرات لمنع التحرش والزحام المرورى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:50 م
سوهاج تراقب الشوارع فى العيد بكاميرات لمنع التحرش والزحام المرورى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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فى إطار التطور ومسايرة التكنولوجيا الحديثة قامت محافظة سوهاج بالاستفادة من منظومة مراقبة الشوارع بالكاميرات والتى كانت قد أطلقتها إدارة مرور سوهاج ولأول مرة فى أواخر شهر مارس من العام الحالى وذلك لمتابعة حالة الشوارع والميادين من أجل الحد من حالات التحرش والزحام المرورى.

 

وتعمل هذه المنظومة تعمل من خلال 12 كاميرا بنظام الفايبر، لضمان زيادة سرعة المنظومة ونقل الصور بأعلى جودة ممكنة والتى سوف تقدم خدماتها لجميع الجهات التنفيذية والحماية المدنية والطوارئ ومديرية الأمن وهو نظام تأمين متكامل يتم تركيبه لأول مرة بمحافظة سوهاج.

 

هذه الكاميرات تم تثبيتها بالمدينة بشوارع الجمهورية والتحرير و15 وأسيوط سوهاج، وميادين العروبة، والعارف، والثقافة، وشارع البحر بالكورنيش الغربى، وكوبرى أخميم، وهى أكثر الأماكن زحاما على مدار الساعة تلك الكاميرات تعمل على نقل صورة حية مباشرة لشوارع وميادين سوهاج الرئيسية.


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عيد الفطر

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