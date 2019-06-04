سناتور: أمريكا وافقت على نقل معلومات تتعلق بالطاقة النووية للسعودية

رويترز

قال سناتور أمريكى اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة فى مجال الطاقة النووية مع السعودية.

ومنحت وزارة الطاقة الترخيص الأول فى 18 أكتوبر بينما صدر الثاني في 18 من فبراير.