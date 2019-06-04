سقوط تشكيل عصابى انتحلو انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المساكن فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين، بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة بـ15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة 15 مايو، قيام 3 عناصر إجرامية سبق اتهامهم فى 3 قضايا ومحكوم على أحدهما فى قضيتين "سرقة - تبديد" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار - طبنجة صوت بداخلها 4 طلقات- جهاز لاسلكى- هاتف أرضى لاسلكى - كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام- قيد بلاستيك).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى- سيارتين - عدد من الأجهزة الكهربائية)، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها فى شراء السيارتين، وباقى المضبوطات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.