سقوط أجزاء من عقار دون إصابات بالمنشية فى الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة المنشية بالإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم دون إصابات أو خسائر، وتلقى قسم شرطة المنشية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار.

وتوجهت قوة أمنية لموقع العقار، وإبلاغ الجهات التنفيذية، وغرفة عمليات المحافظة، وتم وضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين أسفل العقار .

وانتقلت لجنة مُشكلة من فريق هندسى متخصص، وإدارة المتابعة الميدانية، ووحدة التدخل السريع بالحى، لموقع البلاغ ومعاينة العقار المكون من أرضى وثلاثة طوابق علوية، وتم استدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى من خلال إدارة المشروعات بالحى لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.