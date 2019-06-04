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سفر وعودة 1010 مصريين وليبيين و68 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:21 م
سفر وعودة 1010 مصريين وليبيين و68 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1010 مصريين وليبيين و68 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 543 إلى الجانب الليبى، بينهم 97 مصريا و446 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 467 بينهم 419 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و57 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات إنهاء إجراءات سفر 6 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 62  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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