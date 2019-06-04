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روسيا لترامب: لا يزال هناك عسكريون روس فى فنزويلا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:54 ص
روسيا لترامب: لا يزال هناك عسكريون روس فى فنزويلا جنود روس - صورة أرشيفية
(رويترز)

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله اليوم الثلاثاء، إن بيانا صادرا عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ويؤكد أن روسيا سحبت "معظم أفرادها" من فنزويلا لا يطابق الحقيقة، مضيفا أن التعاون العسكرى بين روسيا وفنزويلا مستمر.

 

ومن شأن الانسحاب الكامل للخبراء العسكريين الروس من فنزويلا توجيه ضربة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يعتبر موسكو حليفا وثيقا.

 

وكتب ترامب على تويتر يوم الاثنين مشيرا إلى الخفض المزعوم للوجود الروسي وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها لبريطانيا لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

 

ونسبت إنترفاكس إلى مصدر مجهول في كراكاس قوله إن روسيا مستمرة في دعم فنزويلا عبر برنامج قديم للمساعدة الفنية العسكرية.

 

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا لم تبلغ ترامب رسميا بأنشطة العسكريين الروس في فنزويلا مضيفا إنها مستمرة في تقديم المساعدة العسكرية لكراكاس.

 


روسيا

ترامب

فنزويلا

الرئيس الأمريكى

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