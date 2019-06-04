روسيا تؤكد ضرورة إقامة حوار وطنى لإخراج ليبيا من أزمتها

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أهمية إنهاء المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطنى واسع ومستقر من أجل إخراج ليبيا بسرعة من أزمتها التى طال أمدها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال لقاء لافروف مع غسان سلامة، حيث بحثا الوضع في ليبيا وسبل إخراجها من أزمتها الحالية.

وأوضح البيان أن لافروف وسلامة تبادلا الآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي شدد مجددا على ضرورة تشجيع العملية السياسية في ليبيا بغرض إنشاء سلطات موحدة قادرة على حل المهام العاجلة بشكل فعال، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، منوها بإعراب لافروف عن دعمه المبدئي لجهود الوساطة التي يبذلها سلامة.