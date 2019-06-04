سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد ضرورة إقامة حوار وطنى لإخراج ليبيا من أزمتها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:16 م
روسيا تؤكد ضرورة إقامة حوار وطنى لإخراج ليبيا من أزمتها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أهمية إنهاء المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطنى واسع ومستقر من أجل إخراج ليبيا بسرعة من أزمتها التى طال أمدها. 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال لقاء لافروف مع غسان سلامة، حيث بحثا الوضع في ليبيا وسبل إخراجها من أزمتها الحالية.
وأوضح البيان أن لافروف وسلامة تبادلا الآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي شدد مجددا على ضرورة تشجيع العملية السياسية في ليبيا بغرض إنشاء سلطات موحدة قادرة على حل المهام العاجلة بشكل فعال، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، منوها بإعراب لافروف عن دعمه المبدئي لجهود الوساطة التي يبذلها سلامة.


روسيا

سيرجى لافروف

غسان سلامة

حوار وطنى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019"

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

تعرف على تكلفة تأمين دونالد ترامب فى المملكة المتحدة

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

«هيومان رايتس» ترى بعين واحدة.. مشروعات إنتاجية ضخمة بالسجون لتأهيل السجناء.. ثروات زراعية وصناعية وحيوانية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتشغل وقت السجناء وتحولهم لمنتجين.. وتطوير الملاعب للمحتجزين

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رمانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة